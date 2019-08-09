Вопрос расширения "нормандского формата" не стоит на повестке дня, - МИД Франции

Франция и Германия поддерживают диалог со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

Смена "нормандского формата" переговоров об урегулировании на востоке Украины не стоит на повестке дня.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции во время брифинга.

"Франция полностью привержена урегулированию конфликта и реализации Минских соглашений, особенно в контексте "нормандского формата", в котором она активно участвует. Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Модификация "нормандского формата" не стоит на повестке дня", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 августа в телефонном разговоре с президентом Франции Владимир Зеленский призвал лидеров стран "Нормандской четверки" срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласование следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта. Макрон сказал, что намерен связаться с Путиным и Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

Перед этим Зеленский связался с президентом России из-за гибели 4 украинских морпехов, по которым

боевики открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.

В Госдепе США условием для расширения "нормандского формата" назвали договоренность всех сторон.