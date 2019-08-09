"Квартал 95" нашел актера для роли "президента Зеленского"
"Квартал 95" нашел актера для роли "президента Зеленского"
Кузнецы собственного несчастья
Кузнецы собственного несчастья
США согласились продать Украине "джавелины"
США согласились продать Украине "джавелины"
Российский самолет совершил перелет над Украиной
Российский самолет совершил перелет над Украиной
​Семерых представителей верхушки "Силы и чести" выгнали из партии за критику Смешко
​Семерых представителей верхушки "Силы и чести" выгнали из партии за критику Смешко
Глава Херсонской ОГА без предупреждения приехал проверить весовые комплексы "Укртрансбезопасности", а они не работают
Глава Херсонской ОГА без предупреждения приехал проверить весовые комплексы "Укртрансбезопасности", а они не работают
Врятувати стародавній Київ
Врятувати стародавній Київ
BBC: Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
BBC: Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
​"Киевстар", Vodafone и lifecell договорились перераспределить частоты 900 МГц для увеличения 4G-покрытия
​"Киевстар", Vodafone и lifecell договорились перераспределить частоты 900 МГц для увеличения 4G-покрытия
ГлавнаяПолитика

Вопрос расширения "нормандского формата" не стоит на повестке дня, - МИД Франции

Франция и Германия поддерживают диалог со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

Вопрос расширения "нормандского формата" не стоит на повестке дня, - МИД Франции
Фото: EPA

Смена "нормандского формата" переговоров об урегулировании на востоке Украины не стоит на повестке дня.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции во время брифинга.

"Франция полностью привержена урегулированию конфликта и реализации Минских соглашений, особенно в контексте "нормандского формата", в котором она активно участвует. Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Модификация "нормандского формата" не стоит на повестке дня", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 августа в телефонном разговоре с президентом Франции Владимир Зеленский призвал лидеров стран "Нормандской четверки" срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласование следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта. Макрон сказал, что намерен связаться с Путиным и Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

Перед этим Зеленский связался с президентом России из-за гибели 4 украинских морпехов, по которым

боевики открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.

В Госдепе США условием для расширения "нормандского формата" назвали договоренность всех сторон.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также