В Госдепе США назвали условия для расширения "нормандского формата"

Россия должна взять на себя ответственность за выполнение Минских договоренностей.

Любой новый формат решения конфликта на Донбассе требует договоренности всех сторон.

Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, передает Голос Америки.

"Украина имеет все права искать партнеров для решения одного из крупнейших конфликтов современной Европы. В отношении Нормандского формата из четырех стран - США выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе. Сейчас эти усилия возглавляет предназначен для проведения переговоров специальный представитель Курт Волкер. Нужна договоренность всех сторон для создания любого нового формата", - сказал Кент.

Он подчеркнул, что США поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского по осуществлению шагов в направлении мира.

"Действия украинских военных в Станице Луганской, желание восстановить мост, необходимый для удовлетворения гуманитарных потребностей, демонстрирует намерение нового украинского правительства предпринять шаги в правильном направлении", - отметил чиновник.

По словам Джорджа Кента, Россия должна взять на себя ответственность по соблюдению условий перемирия и выполнению обязательств по Минским соглашениям.

"Трагические события, когда войска, возглавляемые Россией, в результате ракетного обстрела убили украинских солдат, защищавших свою землю, указывает на то, что именно Россия должна взять ответственность не только в вопросе соблюдения условий перемирия, заключенного при посредничестве ОБСЕ, но также в выполнении своих обязательств, определенных в Минских соглашениях 2014-2015. А это включает немедленное и полное прекращение огня, освобождение всех украинских пленных, которых удерживают возглавляемые Россией силы, а также вывод всех российских военных и техники с территории Украины", - заявил Кент.

"Преданность США сохранению территориальной целостности и суверенитета Украины является непоколебимой, и мы верим, что весь Донбасс является частью Украины, так же, как и Крым", - добавил представитель Госдепа.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник сообщил, что Германия подтвердила готовность к активизации "нормандского формата".