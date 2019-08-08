Суд в Крыму продлил арест крымскотатарскому активисту Бекирову до 11 октября

Подконтрольный России верховный суд Крыма 8 августа продлил срок содержания содержания в СИЗО крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову до 11 октября.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Защитники господина Бекирова предоставили все необходимые для изменения меры пресечения на домашний арест документы (по состоянию здоровья, наличия жилья на территории Крыма). Однако содержание под стражей упорно продолжают, не обеспечив тяжелобольному человеку соответствующий медицинский уход и не допуская независимых врачей", - говорится в фейсбуке Денисовой.

15 августа этот же суд должен решить, где будет рассматриваться дело Бекирова - в Симферополе или Красноперекопске.

"Этапирования в Красноперекопск Эдем Бекиров в своем состоянии здоровья (I группа инвалидности, критический уровень сахара в крови, гипертония, воспаление поджелудочной, невыносимая боль в спине, трофическая язва на левой ноге) может не выдержать. Он уже заявил об объявлении голодовки, если решение о его перемещении в изолятор временного содержания Красноперекопска будет принято", - сообщила Денисова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, но оккупационные власти Крыма ограничились переводом его в медчасть СИЗО.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым 12 декабря 2018 года. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников, но был арестован по обвинению в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Активисту вменяют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.

Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.