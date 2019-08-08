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Кличко заявил, что депутатов Киевсовета пытаются подкупить, чтобы сорвать заседание

Он обвиняет в этом бизнесменов, которые «влетели» во власть.

Кличко заявил, что депутатов Киевсовета пытаются подкупить, чтобы сорвать заседание
Фото: Макс Левин

Депутатов Киевсовета пытаются подкупить, чтобы сорвать следующее заседание. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал у себя на фейсбуке.

«Какой я мэр - жители столицы выскажутся на выборах. И не некоторым ловким бизнесменам, что «влетели» во власть, решать за людей, пренебрегая Конституцию и закон. Они продолжают ежедневно поливать меня грязью, оговаривать в эфире канала «1 + 1». На который я, кстати, уже подал в суд», - подчеркнул мэр.

По его словам, эти бизнесмены пытаются подкупить депутатов Киевсовета, чтобы «озеленить» его и сорвать следующее заседание. «Они под надуманными предлогами обращаются к НАБУ и ГБР, а те, по закону, должны реагировать на обращения. И тратить время и силы на расследование «высосанных из пальца» дел», - добавил Кличко.

Он также поблагодарил жителей Киева и всех украинцев за поддержку, которую они ему выражают и отметил, что не собирается сдаваться.

Напомним, 30 июля Богдан заявил на пресс-конференции, что ему предлагали $20 млн за то, чтобы Виталий Кличко остался главой КГГА. Столичный мэр назвал заявление Богдана "подборкой сплетен и манипулятивных домыслов" и посоветовал ему, если ему действительно предлагали взятку, - обратиться в правоохранительные органы.

1 августа Кличко самостоятельно обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой открыть уголовное дело по заявлению Богдана о взятке. 

5 августа Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.

 

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