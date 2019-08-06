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Разумков выступил за использование нардепами государственного языка в профессиональной деятельности

Ранее глава СН обещал перейти на украинский после избрания нардепом.

Разумков выступил за использование нардепами государственного языка в профессиональной деятельности
Фото: EPA/UPG

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что народные депутаты во время своей работы должны использовать украинский язык.

Об этом он заявил в эфире 112.Украина.

"Если мы говорим об официальной позиции, то я считаю, что все-таки народные депутаты во время своей профессиональной деятельности должны использовать государственный язык", - цитирует Разумкова Интерфакс-Украина.

При этом он подчеркнул: "Я уверен, что 99% народных депутатов знают украинский язык и представители нашей политической силы (партии "Слуга народа", – ред.) будут говорить на государственном языке… Если пока что где-то не хватает знаний, они их подтянут".

Вместе с тем, отметил Разумков, в быту народные избранники вольны говорить на том языке, на котором им удобнее.

"В быту мы с вами используем тот язык, который нам удобнее, на котором мы привыкли общаться. Вы прекрасно знаете, что я по-русски говорю чаще всего", - сказал он.

"Если мы говорим об официальных выступлениях в Верховной Раде, мне кажется – это моя личная позиция – надо все-таки использовать государственный язык", - резюмировал он.

В начале июля в эфире телеканала ICTV Разумков заявил, что не намерен переходить на украинский язык до деоккупации Донбасса.

13 июня в эфире другого телеканала Разумков заявил, что начнет говорить на украинском, когда станет народным депутатом.

25 апреля Верховная Рада приняла законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Сейчас конституционность этого закона рассматривает Конституционный Суд по представлению 52 народных депутатов.

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