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Новая Рада соберется на первое заседание 3 сентября, - Герус

"На сегодняшний день мы заняты другой работой".

Новая Рада соберется на первое заседание 3 сентября, - Герус
Фото: Анна Стешенко

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что первое заседание новоизбранной Верховной Рады состоится 3 сентября, после чего начнутся переговоры о кадровых назначениях.

Об этом он заявил на брифинге, передает "Укринформ".

"Парламент соберется 3 сентября и, соответственно, после 3 сентября будут назначения - те или другие", - сказал Герус.

Он добавил, что пока что команда президента занимается другими вопросами.

"На сегодняшний день мы заняты другой работой. Лучше заниматься чем-то полезным, чем вести переговоры о будущих назначениях", - отметил Герус

Напомним, в новом парламенте президентская партия "Слуга народа" получит 254 голоса. Ранее депутат Давид Арахамия, который может возглавить фракцию "Слуги народа", сообщил, что за голосованием его политсилы будет следить программа с искусственным интеллектом.

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