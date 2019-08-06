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Волкер направил запрос на встречу с Сурковым в конце августа в Москве

Консультации по этому вопросу продолжаются.

Волкер направил запрос на встречу с Сурковым в конце августа в Москве
Фото: Газета.ру, Радио Свобода

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер просит помощника президента России Владислава Суркова о встрече в конце августа в Москве.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в очередной раз отправил запрос на встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым", - говорится в сообщении со ссылкой на слова директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

Отмечается, что Волкер просит о встрече в конце августа в Москве.

"Я пока не знаю о реакции Суркова на это предложение, консультации продолжаются", - отметил Чеснаков.

Напомним, в ноябре прошлого года Волкер сообщил, что намерен встретиться с Сурковым. Он рассказал, что летом и в начале осени переписывался с помощником российского президента, чтобы понять, есть ли изменения в позиции России относительно введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, однако, по его словам, позиция РФ не изменилась. Волкер отменил запланированную на декабрь встречу с Сурковым из-за захвата Россией украинских моряков в районе Керченского пролива.

Последняя встреча Волкера и Суркова состоялась в Дубае в конце января прошлого года. На ней стороны также пытались договориться о формате миротворческой миссии для Донбасса. По итогам встречи глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на ней не было достигнуто никакого результата. 

До этого Сурков и Волкер встречались один раз в Минске (август 2017 года) и дважды в Белграде (октябрь и ноябрь 2017 года). После дубайской встречи пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры Волкера и Суркова "поставлены на паузу". В последнее время контакты Волкера и Суркова продолжались в виде переписки.

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