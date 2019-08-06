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За сутки на Донбассе зафиксировано два обстрела

Один военный получил ранения.

За сутки на Донбассе зафиксировано два обстрела
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе зафиксированы два обстрела со стороны российских боевиков. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Огонь из стрелкового оружия боевики вели по позициям украинской армии вблизи Водяного и Южного. Один украинский военный получил ранения в результате подрыва на взрывном устройстве.

С полуночи вторника, 6 августа, зафиксирован еще один обстрел. В районе Богдановки боевики применили вооружение БМП, станковой противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Военные ООС придерживаются режима тишины, объявленного 21 июля.

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