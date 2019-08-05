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Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил на эту должность Кравченко

Указы опубликованы на сайте главы государства.

Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил на эту должность Кравченко
Александр Сырский
Фото: espreso.tv

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности командующего Объединенных сил и назначил на эту должность Владимира Кравченко.

Соответствующие указы №577/2019 и №579/2019 от 5 августа опубликованы на официальном сайте главы государства.

Генерал-лейтенант Кравченко с 2017 года был командующим войск оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.

Уволенный с должности командующего ООС Сырский назначен командующем Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

До назначения в ООС Сырский возглавлял штаб сектора "С", был одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, координировал выход украинских военных из Дебальцево. В 2016 году Сырский возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, в 2017-м стал командиром АТО, пока она не была завершена и взамен нее началась операция объединенных сил.

В начале мая 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко назначил Сырского командующим Объединенных сил вместо Сергея Наева в связи с плановой ротацией.

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