Медиа-сообщество предостерегло команду Зеленского от намеренных провокаций против СМИ

Медиадвижение "Медиа за осознанные выбор" осудило провокацию офиса президента об отставке главы ОПУ Андрея Богдана и предостерегло представителей новой власти от умышленной дезинформации, направленной против СМИ. Об этом сказано в заявлении движения, опубликованном в "Детектор Медиа".

"Готовность новой власти распространять дезинформацию - тревожный звонок, который требует от журналистов не забывать о тщательной проверке заявлений и жестком контроле действий политиков", - сказано в заявлении.

Медиадвижение считает, что заявление главы ОПУ о том, что власти не нужны журналисты для общения с избирателями, свидетельствует о недальновидности и непонимании роли и функций медиа в обществе.

"Представители Офиса президента сознательно способствовали распространению ложной новости: передали копию заявления одновременно нескольким журналистам и в течение суток не подтверждали и не опровергали ее достоверность. Следовательно, речь идет о целенаправленной провокации против средств массовой информации. Мы считаем недопустимой ситуацию, когда государственные служащие и политики сознательно распространяют ложную информацию, подрывая доверие общества к СМИ. Особое беспокойство вызывает реакция главы государства Владимира Зеленского, который не признал некорректность действий своих подчиненных", - сказано в заявлении.

"Мы считаем манипулятивным противопоставление непосредственного общения политиков с гражданами через социальные сети и "опосредованной" коммуникации через СМИ. И то, и другое - необходимые составляющие прозрачности политической деятельности. Контролировать политиков, задавать им вопросы, в том числе и неудобные, и добиваться ответа, - одна из главных задач средств массовой информации, а власть, в свою очередь, обязана быть открытой к медиа", - сказано в заявлении.

Авторы обращения призвали журналистов отказаться от непубличных отношений с политикам на основе взаимных услуг и перейти к прозрачному сотрудничеству и проверке фактов, а также неукоснительному соблюдению профессиональных стандартов.

Напомним, движение "Медиа за осознанный выбор" создано в феврале 2019 года, обо объединяет ведущие украинские СМИ и медийные и общественные организации.