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Украина запросила у США больше "джавелинов", - посол Тейлор

Первая поставка на 47 млн долларов состоялась прошлой весной.

Украина запросила у США больше "джавелинов", - посол Тейлор
Фото: wikimedia.org

Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью "Радио Свобода".

По его словам, Украина хотела бы приобрести больше Javelin "с целью обороны" по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

Напомним, специальный представитель США в Украине Курт Волкер ранее заявил, что Соединенные Штаты Америки открыли для Украины возможность приобретения оборонительного вооружения.

Весно 2018 года стало известно о первой поставке "джавелинов" в Украину, ВСУ заявили, что противотанковые комплексы не будут использовать на Донбассе.

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