7 серпня (середа) 2019 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Ключові воєнні виклики Україні та можливості реагування держави».

Організатори круглого столу – Інститут Горшеніна, Український інститут безпекових досліджень (УІБД).

Питання до обговорення:

1. Які підстави є сьогодні для воєнних сценаріїв, спрямованих проти України?

2. Які форми воєнних сценаріїв загрожують Україні?

3. Який потенціал має Україна для запобігання та протидії негативним воєнним сценаріям?

4. Які заходи з підготовки держави до негативних воєнних сценаріїв мають бути проведені невідкладно?

5. Підготовка невоєнних важелів протидії. Підготовка сил оборони – ключові акценти. Взаємодія влади із громадським сектором.

Учасники круглого столу:

1. Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР), член Правління Українського інституту безпекових досліджень (УІБД)

2. Олексій Грідін, керівник Центру з питань публічного управління та адміністрування «КУБ», член Правління Українського інституту безпекових досліджень (УІБД)

3. Сергій Згурець, директор інформаціно-консалтингової компанії «Дефенс Експрес», член Правління Українського інституту безпекових досліджень (УІБД)

4. Іван Апаршин, помічник керівника Офісу Президента України

5. Віктор Соколов, перший віце-президент Інституту Горшеніна

Контакти для акредитації ЗМІ: (050) 6000 278.

Згадування у новинах про організаторів дискусії – Інститут Горшеніна та Український інститут безпекових досліджень – є обов'язковим.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).