Поспешные кадровые решения Зеленского чреваты непрофессиональными назначениями по всей вертикали, - эксперт

"У него есть уникальная возможность сломать систему, но нужно осознать: назначать нужно не по принципу "доверяю", а по принципу профессионализма".

Поспешные кадровые решения президента Владимира Зеленского могут привести к непрофессиональным назначениям по всей властной вертикали.

Такое мнение на круглом столе в Институте Горшенина высказал Михаил Лев, юрист, председатель правления ОО "Центр политико-правовых исследований".

"Владимир Зеленский может попасть в ситуацию, когда уже в краткосрочной перспективе не совсем профессиональные назначения верхушки управленческой власти может привести к тому, что по вертикали все назначения могут быть непрофессиональными. У него есть уникальная возможность, в отличие от предшественников, сломать систему, но для этого нужно осознать: назначать нужно не по принципу "доверяю", а по принципу профессионализма", - сказал Лев.

Он признал, что Зеленский не первый, кто назначает на должности друзей, знакомых и бизнес-партнеров.

"Это ложная практика, которая пришла к нам со времен еще Виктора Андреевича Ющенко, когда у нас начали разделять должности по принципу политической принадлежности. Такой же квотный принцип есть и в Кабмине. Нам нужно отходить от политизации исполнительной власти и переходить к критериям профессионализма, опыта, фундаментальных знаний. Тогда у нас будут быстрые результаты, и Зеленский сможет выйти к людям и сказать, что за пять лет мы смогли избавиться от класса чиновников-коррупционеров, которые сидели на бюджетных схемах и миллиарды разворовывали", - сказал Лев.

Он привел экспертные оценки, согласно которым 450 млрд гривен в год расходятся по карманам чиновников и столько же не приходит в Украину в виде инвестиций.

"Сейчас есть уникальный шанс у команды Зеленского все это поломать и показать быстрый результат. Сможет ли она это сделать, зависит от него", - считает он.

Напомним, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины Николай Сирый раскритиковал нынешнюю кадровую политику в Украине. По его мнению, новые лица во власти не должны появляться из ниоткуда.