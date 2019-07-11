LB.ua ведет трансляцию круглого стола на тему «Президентские назначения: по конкурсу или вручную?».
Организаторы - Институт Горшенина вместе с известным правозащитником и общественным деятелем Семеном Глузманом.
Вопросы для обсуждения:
- Новые лица ради новых лиц?
- Включает ли общенародное требование по осуществлению кардинальных изменений кадровую составляющую?
- Как пишется картина президентской кадровой политики?
Участники круглого стола:
- Семен Глузман - правозащитник, общественный деятель;
- Виктор Мусияка - юрист, экс-вице-спикер Верховной Рады Украины, научный консультант по правовым вопросам Центра Разумкова;
- Николай Сирый - юрист, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины;
- Михаил Лев - юрист, председатель правления ОО «Центр политико-правовых исследований».