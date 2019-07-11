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Трансляция круглого стола "Президентские назначения: по конкурсу или вручную?"

Организаторы - Институт Горшенина вместе с известным правозащитником и общественным деятелем Семеном Глузманом.

LB.ua ведет трансляцию круглого стола на тему «Президентские назначения: по конкурсу или вручную?».

Организаторы - Институт Горшенина вместе с известным правозащитником и общественным деятелем Семеном Глузманом.

Вопросы для обсуждения:

  • Новые лица ради новых лиц?
  • Включает ли общенародное требование по осуществлению кардинальных изменений кадровую составляющую?
  • Как пишется картина президентской кадровой политики?

Участники круглого стола:

  • Семен Глузман - правозащитник, общественный деятель;
  • Виктор Мусияка - юрист, экс-вице-спикер Верховной Рады Украины, научный консультант по правовым вопросам Центра Разумкова;
  • Николай Сирый - юрист, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины;
  • Михаил Лев - юрист, председатель правления ОО «Центр политико-правовых исследований».
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