Организаторы - Институт Горшенина вместе с известным правозащитником и общественным деятелем Семеном Глузманом.

LB.ua ведет трансляцию круглого стола на тему «Президентские назначения: по конкурсу или вручную?».

Организаторы - Институт Горшенина вместе с известным правозащитником и общественным деятелем Семеном Глузманом.

Вопросы для обсуждения:

Новые лица ради новых лиц?

Включает ли общенародное требование по осуществлению кардинальных изменений кадровую составляющую?

Как пишется картина президентской кадровой политики?

Участники круглого стола: