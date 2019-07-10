Трансляция интернет-конференции экспертов Антимонопольного комитета Украины в Институте Горшенина

LB.ua ведет трансляцию интернет-конференции экспертов Антимонопольного комитета Украины и проекта ЕС «Поддержка Антимонопольного комитета Украины во внедрении правил государственной помощи» на тему: «Государственная помощь субъектам хозяйствования в Украине: актуальные вопросы в АМКУ».

Внедрение системы государственной помощи - один из элементов реформирования экономики страны, который обеспечивает установление новых правил, по которым органы власти предоставляют субсидии и льготы предприятиям или отдельным отраслям экономики с соблюдением принципов прозрачности, равенства, соразмерности. 2018 стал первым полным календарным годом применения Закона Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования». Конечно, процесс кардинального изменения стандартов вызывает большое количество вопросов и недоразумений как со стороны поставщиков, так и получателей. Специалисты АМКУ всегда открыты для всех вопросов и радостно помогают всем желающим разобраться с новыми требованиями.

Спикеры:

Анна Артеменко, государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины

Штефан Сабау, руководитель проекта ЕС «Поддержка Антимонопольного комитета Украины во внедрении правил государственной помощи»

Вопросы, которые запланированы к рассмотрению: