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Трансляция интернет-конференции экспертов Антимонопольного комитета Украины в Институте Горшенина

LB.ua ведет трансляцию интернет-конференции экспертов Антимонопольного комитета Украины и проекта ЕС «Поддержка Антимонопольного комитета Украины во внедрении правил государственной помощи» на тему: «Государственная помощь субъектам хозяйствования в Украине: актуальные вопросы в АМКУ».

Внедрение системы государственной помощи - один из элементов реформирования экономики страны, который обеспечивает установление новых правил, по которым органы власти предоставляют субсидии и льготы предприятиям или отдельным отраслям экономики с соблюдением принципов прозрачности, равенства, соразмерности. 2018 стал первым полным календарным годом применения Закона Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования». Конечно, процесс кардинального изменения стандартов вызывает большое количество вопросов и недоразумений как со стороны поставщиков, так и получателей. Специалисты АМКУ всегда открыты для всех вопросов и радостно помогают всем желающим разобраться с новыми требованиями.

Спикеры:

  • Анна Артеменко, государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины
  • Штефан Сабау, руководитель проекта ЕС «Поддержка Антимонопольного комитета Украины во внедрении правил государственной помощи»

Вопросы, которые запланированы к рассмотрению:

  • Новые правила государственной помощи в Украине.
  • Как АМКУ определяет допустимость госпомощи для конкуренции?
  • Какие последствия будет иметь реформа государственной помощи для Украины?
  • Какие преимущества от внедрения системы государственной помощи?
  • Какие приоритеты деятельности АМКУ на 2019 год?
  • Опыт европейских стран во внедрении реформы Государственной помощи, который будет актуальным для Украины
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