Зеленский уволил еще одного госуполномоченного АМКУ

Президент Владимир Зеленский 8 июля уволил еще одного, уже четвертого государственного уполномоченного Антимонопольного комитета.

Под увольнение попала Мария Нижник, занимавшая должность первого заместителя главы АМКУ, говорится в указе №496 от 8 июля.

Напомним, что 4 июля с должностей были уволены Агия Загребельская, Валерий Полюхович и Андрей Вовк. Последний также занимал должность заместителя главы АМКУ.

Антимонопольный комитет Украины состоит из председателя и восьми госуполномоченных, которые являются членами АМКУ как высшего коллегиального органа. Из числа госуполномоченных назначаются первый заместитель и заместитель главы АМКУ.