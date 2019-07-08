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Зеленский уволил еще одного госуполномоченного АМКУ

Мария Нижник была первым замглавы комитета.

Зеленский уволил еще одного госуполномоченного АМКУ
Фото: facebook.com/mnizhnik

Президент Владимир Зеленский 8 июля уволил еще одного, уже четвертого государственного уполномоченного Антимонопольного комитета.

Под увольнение попала Мария Нижник, занимавшая должность первого заместителя главы АМКУ, говорится в указе №496 от 8 июля.

Напомним, что 4 июля с должностей были уволены Агия Загребельская, Валерий Полюхович и Андрей Вовк. Последний также занимал должность заместителя главы АМКУ.

Антимонопольный комитет Украины состоит из председателя и восьми госуполномоченных, которые являются членами АМКУ как высшего коллегиального органа. Из числа госуполномоченных назначаются первый заместитель и заместитель главы АМКУ.

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