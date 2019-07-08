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Зеленский внес в Раду законопроект о начале работы ВАКС (обновлено)

Законопроект был зарегистрирован сегодня, 8 июня.

Зеленский внес в Раду законопроект о начале работы ВАКС (обновлено)
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №10426 о начале работы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС). Об этом свидетельствует сайт Верховной Рады.

Проект закона о внесении изменения в Закон Украины "Про Высший антикоррупционный суд" был зарегистрирован 8 июля. На данный момент законопроект предан на рассмотрение.

Текст законопроекта на сайте парламента пока что отсутствует.

Обновление. Согласно опубликованному сообщению на сайте президента указано, что ВАКС должен сосредоточиться на уголовных процессах, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и закончено прокурорами САП.

После начала работы ВАКС следственные судьи других судов должны перестать принимать на рассмотрение ходатайства и жалобы. Суды первой инстанции не будут принимать обвинительные акты и другие документы, апелляционные суды - апелляционные жалобы. В то же время ходатайства и жалобы, которые уже поступили к следственным судьям других судов, но не были рассмотрены до дня начала работы ВАКС – должны быть переданы в ВАКС. Если рассмотрение в судах первой и апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы ВАКС, эти производства также передаются в этот суд.

По состоянию на май этого года без предложенных Зеленским изменений, в ВАКС должно быть направлено около 3600 уголовных производств, из которых только 5% - относительно высокопоставленной коррупции, которую расследовали детективы НАБУ.

После принятия предложений Зеленского, Высший антикоррупционный суд в составе 26 судей первой инстанции и 12 судей Апелляционной палаты избегут чрезмерных нагрузок, а значит – будут оперативно принимать решения по коррупции чиновников.

Напомним, 5 июля Высший антикоррупционный суд получил помещение для работы на проспекте Победы, 41 в Киеве. В начале июня президент Владимир Зеленский пообещал помочь ВАКС решить проблему с помещением, чтобы не допустить срыва сроков начала работы суда.

5 июля Кабмин поручил охранять Антикоррупционный суд Нацгвардии.

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