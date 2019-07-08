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"Укрзализныця" намерена перевозить почтовые грузы в составе пассажирских поездов

Перевозить почту будут на фитинговых платформах, аналогично вагонам-автомобилевозам.

"Укрзализныця" намерена перевозить почтовые грузы в составе пассажирских поездов
Фото: Александр Рудоманов

Акционерное общество "Укрзализныця" планирует использовать для перевозки почтовых отправлений составы пассажирских поездов. Об этом говорится в сообщении компании.

"В контейнерах, которые "Укрзализныця" намерена включить в состав некоторых пассажирских поездов, планируется перевозить почтовые отправления. Сейчас компания ведет переговоры с почтовыми операторами", - сказано в нем.

Отмечается, что услуга никак не повлияет на качество и скорость пассажирских перевозок, и будет предоставляться аналогично вагонам-автомобилевозам.

Для перевозки почты планирует использовать фитинговые платформы, которые будут модернизированы под тележки пассажирских вагонов.

Напомним, "Укрзализныця" вместе с компанией Colonnade разработали концепцию страхования грузов. Это нужно, поскольку их хищения является серьезной проблемой, которая приводит к оттоку с железной дороги дорогостоящих грузов. Именно такого рода перевозки дают больше всего прибыли "Укрзализныце".

Проблема кражи грузов существует достаточно давно, но попытки ее решить с помощью увеличения физической охраны и усовершенствования защитных устройств – не дали ожидаемых результатов.

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