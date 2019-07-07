На борту было двое местных мужчин.

Фото: facebook.com / Юрій Сулаєв

В воскресенье около 15:30 рядом с селом Плехов Оржицкого района Полтавской области разбился легкомоторный самолет.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

Самолет упал на пшеничное поле, пожара не было.

"На борту находились двое местных мужчин. Пилот погиб, еще один - тяжелый. На месте работает полиция. Причины и обстоятельства выясняются", - написал в фейсбуке пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, что неделю назад в Кобелякском районе Полтавской области разбился дельтаплан. Тогда погибли два человека, в том числе основатель местного новостного издания "Эхо".

В начале этой неделе возле Чугуева упал учебный самолет Л-39, которым управлял курсант Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба. Пилот катапультировался и выжил.