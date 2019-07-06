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Мужчина прыгнул с "Моста влюбленных" в Киеве и разбился

Родственница погибшего, приехавшая на место трагедии, не смогла объяснить его поступок.

Мужчина прыгнул с "Моста влюбленных" в Киеве и разбился
Фото: kiev.informator.ua

С Паркового моста в Киеве, известного еще как "Мост влюбленных", прыгнул мужчина и разбился насмерть. Об этом пишет Информатор.

Трагедия произошла в субботу, 6 июля, около 8 утра. После падения на проезжую часть, мужчина умер на месте от полученных травм. Прибывшие медики констатировали смерть.

Полицейским удалось установить, что погибшему было около 40 лет. На место трагедии приехала его родственница, но она не смогла прокомментировать эту ситуацию и его поступок.

На месте происшествия работали наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики.

Напомним, полиция Херсонской области расследует самоубийство 9-летней девочки.

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