Полиция Херсонской области расследует самоубийство 9-летней девочки

Правоохранители проверяют наличие у ребенка аккаунта в соцсетях.

В Херсонской области полиция расследует самоубийство девятилетней девочки. Об этом сообщают в Нацполиции области.

Сообщение о трагедии в одном из населенных пунктов Белозерского района поступило в службу "102" вечером 29 июня.

"Полицейские выяснили, что около 18:30 мать, придя домой, обнаружила, что дверь в ванную комнату закрыта изнутри. Женщина позвала на помощь мужа и они вместе выбили дверь и увидели тело дочери, висящее на дверной ручке", - говорится в сообщении полиции.

По словам руководителя районной полиции Александра Гайдука, на данный момент правоохранители опрашивают родителей, родственников и друзей погибшей, а также проверяют наличие у ребенка аккаунтов в социальных сетях.

Предварительная правовая квалификация - п. 2 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство" с пометкой "Самоубийство") Уголовного кодекса.

На данный момент ведется следствие.

Напомним, ранее двое подростков пытались совершить самоубийство в Черновицкой области, прыгнув с недостроя.