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В понедельник в Киеве жара до +33 градусов

Прогнозируют переменную облачность.

В понедельник в Киеве жара до +33 градусов
Фото: EPA/UPG

1 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с, 

температура ночью +15...+17 градусов, днем +31...+33 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+19 градусов, днем +28...+34 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +12...+17 градусов, днем +19...+24 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью +16...+18 градусов, днем +31...+33 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем +31...+33 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем +31...+33 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+17 градусов, днем +26...+34 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+17 градусов, днем +26...+33 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+15 градусов, днем +25...+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+18 градусов, днем +26...+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +26...+31 градус.

В Ялте без осадков, температура ночью +16..+18 градусов, днем +26...+28 градусов.

30 июня на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +21...+24 градуса, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.

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Источник: "Украинские новости"
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