В понедельник в Киеве жара до +33 градусов

1 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с,
температура ночью +15...+17 градусов, днем +31...+33 градуса.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+19 градусов, днем +28...+34 градуса.
В Карпатах без осадков, температура ночью +12...+17 градусов, днем +19...+24 градуса.
В Моршине без осадков, температура ночью +16...+18 градусов, днем +31...+33 градуса.
В Трускавце без осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем +31...+33 градуса.
В Сваляве без осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем +31...+33 градуса.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+17 градусов, днем +26...+34 градуса.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+17 градусов, днем +26...+33 градуса.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+15 градусов, днем +25...+30 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+18 градусов, днем +26...+34 градуса.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +26...+31 градус.
В Ялте без осадков, температура ночью +16..+18 градусов, днем +26...+28 градусов.
30 июня на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +21...+24 градуса, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.