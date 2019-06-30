В Луцке четверо одноклассников набрали максимальное количество баллов на ВНО

Школьники получили по 200 баллов по математики, химии и биологии.

Четверо одноклассников из школы в Луцке набрали максимальное количество баллов на Внешнем независимом оценивании. Двое безошибочно сдали математику, еще двое - химию и биологию. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В материале говорится, что в классе "вундеркиндов" половина детей сдала оценивание в среднем на 195 баллов. 12 детей в классе - отличники.

Внешнее оценивание по математике на 200 баллов сдали двое учеников - Даниил и Андрей.

"40 минут хватило, дальше только проверяли. Надо было пересилить себя и не сделать ошибок не по незнанию, а по невнимательности и из-за того, что нервничаешь", - рассказали парни.

Также на 200 баллов сдала химию ученица класса Вероника. Девушка поделилась, что планирует поступать в местный университет и заниматься биотехнологиями. Ее одноклассник Костя, который на 200 баллов сдал химию, продолжать обучение планирует в Киеве.

Ранее сообщалось, что в этом году внешнее оценивание по украинскому языку и литературе не сдали 16% абитуриентов, по математике - около 18%, по физике – 15%. От общего количества абитуриентов, участвовавших в тестировании из указанных предметов, порог «сдал / не сдал» преодолели: по украинскому языку и литературе 84%; по математике 81,83%, по физике 85%.

Напомним, ранее министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что доверие к внешнему оцениванию составляет 63%.