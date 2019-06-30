В воскресенье утром общественную приемную народного депутата Юрия Бойко и партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Харькове облили красной краской.

Фото: Андрей Лесик/facebook

"Согласно заявлению руководителя приемной, неизвестные лица облили красной краской фасад, двери и окна помещения", - говорится в сообщении Нацполиции Харьковской области.

Информация об инциденте поступила в службу "102" в воскресенье, 30 июня, в 09.30.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. Проверка продолжается ", - отметили в полиции.

Фото приемной выложил в Facebook экс-депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик, уточнив, что это уже второй подобный случай за неделю.

"На офис "Оппозиционного платформы - за жизнь" в Харькове снова напали. Мы даже не успеваем ликвидировать последствия прошлого погрома ", - написал Лесик.

Напомним, в четверг, 27 июня, в Харькове неизвестные разбили окна в общественной приемной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". В помещение забросили шарики, наполненные веществом, похожим на зеленку. В партии заявили, что обратились в полицию.

Ранее, 14 июня, в Кривом Роге неизвестные пришли в офис партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и оставили на здании и внутри офиса надписи: "чемодан, вокзал, Россия", "русский мир агенты Кремля", "сепары".