В Николаевской области горели 99 га поля с пшеницей

В Николаевской области вечером в субботу произошел пожар сразу на двух полях с пшеницей с разницей в полчаса. Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Информацию о пожарах спасатели получили в 16:42 и 17:11. Огонь охватил поля возле сел Таборовка и Пески.

Оба возгорания спасатели ликвидировали примерно за час. К тушению привлекли 20 сотрудников ГосЧС и 7 единиц техники.

Жертв и пострадавших в результате пожаров нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее во Львове загорелось локомотивное депо возле вокзала.