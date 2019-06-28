О пострадавших не сообщается.

Фото: facebook.com/groups/varta1.official

Во Львове около 17 часов пятницы возник пожар на улице Таллинской, 1, где расположено локомотивное депо ТЧ-1 Львов-Запад.

Оно находится за зданием главного железнодорожного вокзала, пишет местное издание tvoemisto.tv со ссылкой на Главное управление ГосЧС во Львовской области.

По предварительным данным, огонь охватил кровлю цеха на площади 500 кв.м.

На место происшествия отправили пожарно-спасательные подразделения. К тушению привлекли 17 спецавтомобилей.

Причина возгорания пока не известна. О пострадавших не сообщается.

Фото: facebook.com/groups/varta1.official

Фото: facebook.com/lwow1256

Фото: facebook.com/MNSLVIV