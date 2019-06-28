Ко Дню Конституции Украины "Укрпочта" выпустила почтовую марку с национальным лозунгом "Слава Украине!". Марка изготовлена на самоклеющейся бумаге в форме карты Украины.

27 июня на киевском главпочтамте состоялось погашение марки специальным почтовым штемпелем с надписью "Слава Украине! Героям Слава!", информирует пресс-служба компании.

Фото: ukrposhta.ua

"«Слава Украине!» - национальный лозунг и символ борьбы за независимость, которую мы сейчас продолжаем отстаивать. Выпуском этой почтовой марки мы еще раз подчеркиваем целостность страны и напоминаем всем, как выглядит настоящая, неделимая Украина. Уверен, что марка разлетится во все уголки Украины: от Львова до Донецка, от Чернигова до Симферополя и дальше", - отметил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

На марке и конверте использован авторский шрифт, специально разработанный для этого выпуска Ольгой Верменич.

Номинальная стоимость

с национальным лозунгом "Слава Украине!" обозначена буквой V и эквивалентна 8 грн. Тираж марки - 100 тысяч экземпляров.