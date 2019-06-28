Глава ПЦУ сравнил Конституцию с Библией

Епифаний призвал украинцев уважать права и свободы, "которые предоставлены нам Господом и гарантированы Конституцией".

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) поздравил украинцев с Днем Конституции.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Дорогие братья и сестры! Поздравляю Вас с Днем Конституции Украины. Мы как христиане руководствуемся в жизни законом Божьим - Библией, а как граждане своей страны придерживаемся Основного закона государства - Конституции", - заявил митрополит Епифаний.

Он также напомнил, что в преамбуле Основного закона "говорится о том, что Верховная Рада Украины приняла его от имени украинского народа, осознавая ответственность перед Богом. Эту ответственность за справедливость, равенство и развитие независимого демократического государства несет каждый гражданин Украины, ведь когда кто-то не соблюдает заповедей Божьих, то разрушает душу, а если презирает законы государственные - вредит собственной стране ".

Глава ПЦУ призвал всех уважать права и свободы, "которые предоставлены нам Господом и гарантированы Конституцией".