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Из-за непогоды в Украине обесточены 211 населенных пунктов в восьми областях

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Из-за непогоды в Украине обесточены 211 населенных пунктов в восьми областях
Фото: EPA/UPG

По состоянию на 7:00 28 июня в результате срабатывания системы защиты линий электропередач из-за ухудшения погодных условий обесточены 211 населенных пунктов в восьми областях.

В частности, без света остаются 70 населенных пунктов в Ивано-Франковской области 52 - в Киевской, 26 - Черниговской, 23 - Сумской, 17 - Житомирской, 15 - Черкасской, по 4 - в Кировоградской и Черновицкой.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Ивано-Франковской области на территории Богородчанского, Рожнятовского, Надвирнянского, Калушского, Коломыйского и Тисменицкого районов произошло падение деревьев, повреждены кровли 30 зданий (18 жилых, 3 хозяйственных, 9 социальной сферы), подтоплено 19 жилых домов и 176 домохозяйств. В с. Стебник Тисменицкого района из-за поднятия уровня воды в р. Стебник повреждена часть покрытия автомобильного моста, в результате чего отсутствует транспортное сообщение с частью населенного пункта (около 100 домохозяйств). Пешеходное соединение обеспечено. Подразделениями ГосЧС убрано 30 поваленных деревьев, откачано более 200 куб. м воды. По состоянию на 7 час. 28 июня уровень воды постепенно спадает, остается подтопленными 8 (19) жилых домов и 64 (было 176) домохозяйств.

В Гайсинском районе Винницкой области непогода повредила кровли ООШ № 4 г. Гайсин и ООШ с. Гунча Гайсинского района.

Как сообщалось, 27 июня вследствие непогоды погиб человек в Буче под Киевом, в столице пострадали 2 человека.

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