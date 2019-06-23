Из-за непогоды в двух областях обесточены 65 населенных пунктов

В результате грозы пострадали Винницкая и Житомирская области.

В Украине в результате непогоды обесточены 65 населенных пунктов в Винницкой и Житомирской областях. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В ночь с 22 на 23 июня в областях прошла гроза, сильный ветер и дождь.

“В результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 65 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Винницкая - 12 и Житомирская - 53", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Напомним, ранее во Львовской области от удара молнии погибла женщина.