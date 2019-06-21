Во Львовской области от удара молнии погибла женщина

Во Львовской области от удара молнии погибла 25-летняя женщина.

Об этом сообщила Львовская облгосадминистрация в Фейсбуке.

"19 июня в с. Малый Дорошев Жовковского района во время возвращения домой с поля была поражена молнией местная жительница 1994 года рождения. Пострадавшая была госпитализирована в БСМП Львова, где 20 мая в 7:00 ч. от полученных травм она скончалась", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в мае на дачном участке во Львовской области от удара молнии погиб мужчина, его жена попала в реанимацию.