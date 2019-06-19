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Все шахты ГП "Львовуголь" возобновили работу

Вопрос погашения долгов по заработной плате горнякам за апрель решен.

Все шахты ГП "Львовуголь" возобновили работу
Фото: facebook/Михайло Волинець

Все шахты ГП "Львовуголь" возобновили работу после решения вопроса погашения долгов по заработной плате горнякам за апрель.

Об этом сообщает Громадське.

"На счета ГП «Львовуголь» поступили средства в соответствии с заключенным договором с компанией "Д. Трейдинг" от 14.06.2019 г. - это предоплата за угольную продукцию. Средства сразу направлены на выплату заработной платы работникам госпредприятия в размере 48% за апрель текущего года. Всего за апрель будет выплачено 86% зарплаты. Средства поступают на лицевые счета работников", - сообщили в ГП "Львовуголь".

Глава профсоюзной ячейки шахты "Степная" Василий Семканич сообщил, что все шахты ГП "Львовуголь" возобновили работу 19 июня.

"Фактически решен вопрос погашения долгов по заработной плате горнякам за апрель. Как и обещали шахтеры, как только средства попали на счет ГП «Львовуголь», они приступили к работе", - сообщил Василий Семканич.

18 июня во Львовской области горняки из шахт "Лесная" и "Степная" отказались спускаться в забой до полного погашения задолженности по заработной плате.

Ранее сообщалось, что львовским шахтерам выплатили зарплату за март и выплатили 4% апрельской зарплаты.

7 июня две шахты во Львовской области приостановили работу из-за задолжености по зарплате. 10 июня горняки перекрыли международную трассу Львов - Рава-Русская в селе Смереков. Также шахтеры перекрыли дорогу возле села Воля-Высоцкая.

10 июня пресс-секретарь президента Юлия Мендель обещала, что долги по зарплате погасят "сегодня-завтра", речь шла о сумме в 41 млн гривен.

В мае 2019 шахтеры "Львовугля" устроили протест под Министерством энергетики с требованием выплатить долги по зарплате. 29 мая на одной из шахт во Львовской области произошел обвал, в результате которого погибли два горняка. Шахту посетил президент Зеленский, который по итогам визита поставил вопрос о задолженности перед шахтерами на рассмотрение СНБО.

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