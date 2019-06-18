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Герус пообещал шахтерам погасить часть долгов по зарплате в ближайшие два дня

Это уже второе обещание с начала месяца.

Задолженность по выплате зарплат шахтерам "Львовуголь" за февраль-апрель 2019  государство погасит 18-19 июня. Об этом сообщил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус, передает пресс-служба Администрации президента.

"Уже сегодня на ГП "Львовуголь" зайдут деньги за топливо, которое начало отгружаться потребителям, и сегодня же, максимум завтра, все долги перед шахтерами за февраль-апрель будут полностью погашены", - сообщил Герус.

По его словам речь идет о задолженности в размере 216 млн гривен, которая возникла "из-за непрозрачных схем в угольной отрасли и отсутствия спроса на уголь".

Для погашения задолженности  41 млн гривен выделило Министерство финансов Украины, еще 175 млн гривен должны поступить "благодаря действиям, которые привели к повышению эффективности функционирования рынка угля в Украине".

В администрации Зеленского сообщили, что работают над решения вопроса долгов по зарплате работникам "Волыньуголь", которые должны получить свои средства до 20 июня.

В пресс-службе "Львовугля" сообщили о подписании первого соглашения о поставках угля на ТЭС на сумму 100 млн гривен. Предоплата в размере 80 млн ожидается уже сегодня и сразу будет направлена на выплату заработной платы и на возобновление работы шахт.

Напомним, 10 июля пресс-секретарь президента Юлия Мендель обещала, что долги по зарплате погасят "сегодня-завтра", речь шла о сумме в 41 млн гривен.

В мае 2019 шахтеры "Львовугля" устроили протест под Министерством энергетики с требованием выплатить долги по зарплате. 29 мая на одной из шахт во Львовской области произошел обвал, в результате которого погибли два горняка. Шахту посетил президент Зеленский, который по итогам визита поставил вопрос о задолженности перед шахтерами на рассмотрение СНБО.

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