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У Зеленского пообещали "сегодня или завтра" начать погашение долга львовским шахтерам

Около полусотни горняков перекрыли международную трассу "Львов - Рава-Русская".

У Зеленского пообещали "сегодня или завтра" начать погашение долга львовским шахтерам
Архивное фото
Фото: Національна поліція

Первый 41 миллион гривен на погашение задолженности перед шахтерами, которые бастуют во Львовской области, должен поступить 10 или 11 июня.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает Громадське.

"В среду было выделено 300 млн гривен ($11,45 млн) на зарплаты шахтерам. Из них первый транш, равный 41 млн гривен ($1,56 млн) живых денег пройдет уже сегодня или завтра", - сказала она на брифинге.

По словам Юлии Мендель, эти деньги не решают весь вопрос задолженности.

"Самая большая проблема заключается в том, что уголь слишком дорог для того, чтобы его покупал «Центрэнерго», сейчас цена составляет 2800 гривен (за тонну - ред.). Сейчас проходят переговоры между Министерством энергетики, «Центрэнерго» и «Львовуголь», чтобы снизить цену до 2400 гривен", - сказала она.

«Мендель заверила, что президент делает все возможное, чтобы остановить забастовку и покрыть долги, "но это все же остается в рамках Кабинета министров".

Как сообщалось, 7 июня две шахты во Львовской области приостановили работу из-за задолжености по зарплате. 10 июня около полусотни горняков перекрыли международную трассу Львов - Рава-Русская в селе Смереков. Также шахтеры перекрыли дорогу возле села Воля-Высоцкая.

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