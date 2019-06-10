У Зеленского пообещали "сегодня или завтра" начать погашение долга львовским шахтерам

Первый 41 миллион гривен на погашение задолженности перед шахтерами, которые бастуют во Львовской области, должен поступить 10 или 11 июня.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает Громадське.

"В среду было выделено 300 млн гривен ($11,45 млн) на зарплаты шахтерам. Из них первый транш, равный 41 млн гривен ($1,56 млн) живых денег пройдет уже сегодня или завтра", - сказала она на брифинге.

По словам Юлии Мендель, эти деньги не решают весь вопрос задолженности.

"Самая большая проблема заключается в том, что уголь слишком дорог для того, чтобы его покупал «Центрэнерго», сейчас цена составляет 2800 гривен (за тонну - ред.). Сейчас проходят переговоры между Министерством энергетики, «Центрэнерго» и «Львовуголь», чтобы снизить цену до 2400 гривен", - сказала она.

«Мендель заверила, что президент делает все возможное, чтобы остановить забастовку и покрыть долги, "но это все же остается в рамках Кабинета министров".

Как сообщалось, 7 июня две шахты во Львовской области приостановили работу из-за задолжености по зарплате. 10 июня около полусотни горняков перекрыли международную трассу Львов - Рава-Русская в селе Смереков. Также шахтеры перекрыли дорогу возле села Воля-Высоцкая.