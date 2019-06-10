​Судебные органы наметили шаги для преодоления кадрового кризиса в судах

Руководители судебных органов наметили шаги для преодоления кадрового кризиса в судах, из-за которого 14 судов не осуществляют правосудие, а в 154 судах количество судей составляет меньше 60% от штатной численности.

Судебная реформа 2016 года обязала судей пройти квалификационное оценивание. По состоянию на июнь 2019 года его прошли 2701 человек, еще 2586 находятся в процессе. За это время более 2 тысяч судей были уволены с должностей, что существенно повлияло на укомплектованность судов и их способность рассматривать дела в разумные сроки.

По данным LB.ua, эту проблему руководители Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации, Школы судей и Верховного Суда обсуждали на встрече 6 июня.

В понедельник, 10 июня, на сайте Совета судей опубликовали их совместное заявление.

Они решили, что ВККСУ в течение 1-2 месяцев должна объявить и провести конкурсы на занятие вакантных должностей в местных судах, а также в судах с кадровым дефицитом 50% и больше.

До конца года планируется завершить перевод судей в апелляционные и новосозданные местные суды.

ВККСУ также рекомендовано рассмотреть возможность ускорить проведение квалификационного оценивания и в приоритетном порядке аттестировать судей, у которых закончился пятилетний срок полномочий.

Также планируется ускорить измерение нагрузки на судей и их утверждение Советом судей Украины.

Напомним, 30 сентября 2016 года в Украине вступили в силу изменения в Конституцию в части правосудия.