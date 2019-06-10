Ахметовское крыло "Оппоблока" объявило список на выборы Рады

Избирательный список партии "Оппозиционный блок", к которой присоединились партии "Доверяй делам", "Наши", "Возрождение", "Партия мира и развития", на выборах в Верховную Раду возглавит депутат Евгений Мураев.
Лидеров списка объявили на "Форуме оппозиционных сил Доверяй делам" 10 июня.
- Евгений Мураев, депутат Верховной Рады
- Александр Вилкул, депутат Верховной Рады
- Геннадий Кернес, мэр Харькова
- Геннадий Труханов, мэр Одессы
- Вадим Новинский, владелец "Смарт-Холдинг"
- Вадим Бойченко, мэр Мариуполя
- Владимир Буряк, мэр Запорожья
- Богдан Андреев, мэр Ужгорода
- Ульяна Ткаченко, депутат Хмельницкого облсовета
- Владимир Пилипенко, бывший представитель Украины в Венецианской комиссии
Также ОБ будут представлять:
- Игорь Плехов, мэр Рени
- Анатолий Вершина, мэр Павлограда
- Владимир Максим, мэр Краснограда
- Егор Семенков, замглавы Запорожского облсовета
- Игорь Котелевский, мэр Токмака
- Михаил Жовнир, мэр Теплодара
- Иван Столбовый, мэр Балаклеи
- Сергей Удалов, глава Черноморской ОТГ
- Борис Колесников, бывший вице-премьер-министр
- Муса Магомедов, директор Авдеевского коксохима
- Степан Максма, секретарь Мариупольского горсовета
- Виктория Гриб, руководитель направления по стабильному развития "ДТЭК Энерго"
- Владимир Кацуба, депутат Верховной Рады
- Михаил Добкин, депутат Верховной Рады
- Дмитрий Шенцев, депутат Верховной Рады
Всего в списке заявлены 225 кандидатов в депутаты.
Напомним, что "Оппозиционный блок" в 2014 году создавался на обломках Партии регионов как искусственная структура, нацеленная исключительно на прохождение в парламент. У "Оппоблока", получившего 9,43%, имелись два основных акционера – группы Ахметова и Фирташа, делившие все в пропорции 50 на 50. Номинальными сопредседателями фракции были Александр Вилкул и Юрий Бойко. Первый представлял "ахметовское" крыло, второй – "фирташевское". В ноябре 2018 году так называемая "группа Фирташа-Левочкина" откололась от ОБ, договорившись о создании новой политической платформы с партией Вадима Рабиновича "За жизнь", фактически лидером которой является Виктор Медведчук.
Сейчас бывшие "регионалы" идут в Верховную Раду двумя списками: от "Оппозиционной платформы За жизнь" (Медведчук, Бойко, Рабинович и другие) и от "Оппозиционного блока".