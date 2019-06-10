​Зеленский уволил начальника ровенского облуправления СБУ

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 10 июля, уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области Василия Бедрия.

Об этом говорится в указе №355/2019.

Бедрия назначил на должность еще в 2015 году предшественник Зеленского Петр Порошенко.

Напомним, что Зеленский за последнее время уволил целый ряд топ-сотрудников СБУ, среди которых заместители главы СБУ Виталий Маликов и Виктор Кононенко, начальник Главного следственного управления Григорий Остафийчук и начальник киевского управления Олег Валендюк.

Президент также направил представление на увольнение главы СБУ Василия Грицака, но Верховная Рада отклонила его.

Де-факто Службу безопасности Украины сейчас возглавляет друг Зеленского Иван Баканов.