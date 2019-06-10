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В Гааге начались устные слушания по делу "Украина против РФ"

Цель Украины - добиться международного статуса Керченского пролива.

В Гааге начались устные слушания по делу "Украина против РФ"
Публичные слушания по делу Украины против РФ в Международном Суде (ICJ) в Гааге, 06 марта 2017 г.
Фото: EPA/UPG

Сегодня, 10 июня, в Гааге начались устные слушания по вопросам юрисдикции по иску "Украина против РФ" о нарушении оккупантами прав прибрежного государства, которые гарантирует Конвенция ООН по морскому прав. Об этом сообщила глава украинской делегации по этому судебному процессу Елена Зеркаль на своей странице в Фейсбуке.

"Цель России традиционна - избежать рассмотрения дела по существу и ответственности. Наша задача одновременно простая и сложная: отстоять свое право на судебное разбирательство", - коротко объяснила она.

"Слушания на этой неделе (10-14 июня) важны в более широком контексте: стремясь "убить" дело, РФ пытается добавить два важных вопроса - а) поставить под сомнение украинский суверенитет в Крыму и б) доказать, что имеет право как угодно вести себя в Азовском море и в Керченском проливе, так как там не применяется международное морское право", - написала Зеркаль.

Сегодня в Гааге выступает российская сторона, ответ Украины - завтра. Письменные пояснения Украины, где подробно изложена позиция по всем возражениям россиян, доступны на сайте трибунала.

Напомним, 14 сентября 2016 года Украина подала отдельный иск против РФ за нарушение страной-оккупантом Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В мае 2017 прошло первое заседание трибунала, где был создан арбитраж, 19 февраля 2018 года Украина подала свои доказательства.

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