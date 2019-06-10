"Батькивщина" заявила о готовности вступить в коалицию с новым Президентом

«Батькивщина» готова объединиться в сильную коалицию действий с новым президентом и вместе сделать все, чтобы уже за 100 дней каждый украинец почувствовал изменения. Об этом председатель партии Юлия Тимошенко заявила во время XIV съезда партии, который проходит сегодня в Киеве.

«Наша команда настроена в новом парламенте идти в сильную коалицию с новым президентом и с другими демократическими проевропейскими силами. Мы готовы предложить новой коалиции план действий и сделать все, чтобы он стал реальностью», - сказала она.

По ее словам, Украине нужна «коалиция действий»: «Не перемен, не обещаний, а коалиция действий».

Юлия Тимошенко уверена, что «Новый курс Украины» может стать основой коалиционного соглашения для сторонников перемен в новом парламенте. Это позволит дать реальный результат уже за 100 дней, убеждена политик.

«Мы идем на выборы не только с четкой программой, но и с программой на 100 дней. Результат за 100 дней», - сказала Председатель партии и отметила, что эта программа будет, как календарь, чтобы люди могли отметить все изменения.

«Остановка падения экономики, прекращение террора над предпринимателями, сведение к минимуму коррупции, потому что мы планируем принять новый налоговый кодекс. Мы сделаем все, чтобы в эти 100 дней началась масштабная перестройка денежно-кредитной политики. Мы положим конец кредитам по 20% годовых, положим конец недоступности кредитам для нашей экономики. Поднять пенсии и зарплаты, пересмотреть бюджет, вернуть молодежи то, что у них забрали, - пособие на ребенка. В эти 100 дней мы примем закон о страховой медицине. Это наши неотложные первоочередные действия», - подытожила лидер «Батькивщины» и добавила, что в первые 100 дней люди будут чувствовать изменения ежедневно.