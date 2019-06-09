Партия "Слуга народа" объявила список на выборы

Партию "Слуга народа" на выборы под первым номером поведет Дмитрий Разумков.
Лидеров списка объявили на съезде партии, который состоялся 9 июня.
- Дмитрий Разумков, глава партии "Слуга народа"
- Руслан Стефанчук, представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде
- Ирина Венедиктова, эксперт по судебной системе
- Давид Арахамия (Давид Браун), волонтер, бизнесмен
- Галина Янченко, депутат Киевсовета
- Михаил Федеров, советник Владимира Зеленского
- Александр Корниенко, глава избирательного штаба
- Анастасия Красносильская, бывший член правления "Центра противодействий коррупции", эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству
- Александр Ткаченко, гендиректор "1+1"
- Жан Беленюк, чемпион мира по греко-римской борьбе
- Сергей Бабак, директор образовательных программ Украинского института будущего
- Владислав Криклий, начальник Главного сервисного центра МВД
- Елена Шуляк, руководитель сектора "Строительство" экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования" (BRDO)
- Дмитрий Наталуха, эксперт по стратегическим коммуникациям, бывший глава Лиманской РГА при губернаторе Михаиле Саакашвили
- Елизавета Ясько, продюсер, основательница Yellow Blue Strategy
- Алексей Оржель, руководитель сектора "Энергетика" экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования" (BRDO)
- Андрей Герус, представитель Зеленского в Кабинете министров
- Михаил Радуцкий, основатель клиники "Борис"
- Денис Монастырский, эксперт "Украинского института будущего"
- Даниил Гетманцев, юрист, почетный президент фирмы Jurimex
Разумков сказал, что партия будет проводить "постпраймериз". В течение месяца общественность может присылать замечания по поводу кандидатов.
Напомним, что рейтинг "Слуги народа" по состоянию на конец мая находился в районе 50%.
Напомним, что 9 июня свой список также представила партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко, 8 июня - партии "Сила и честь" Игоря Смешко, "Самопомощь" Андрея Садового, "Голос" Святослава Вакарчука, 7 июня - "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана.