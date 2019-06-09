Партия "Слуга народа" объявила список на выборы

В первой десятке - глава медиахолдинга Коломойского и борец Беленюк.

Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин

Партию "Слуга народа" на выборы под первым номером поведет Дмитрий Разумков.

Лидеров списка объявили на съезде партии, который состоялся 9 июня.

Дмитрий Разумков, глава партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук, представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде Ирина Венедиктова, эксперт по судебной системе Давид Арахамия (Давид Браун), волонтер, бизнесмен Галина Янченко, депутат Киевсовета Михаил Федеров, советник Владимира Зеленского Александр Корниенко, глава избирательного штаба Анастасия Красносильская, бывший член правления "Центра противодействий коррупции", эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству Александр Ткаченко, гендиректор "1+1" Жан Беленюк, чемпион мира по греко-римской борьбе Сергей Бабак, директор образовательных программ Украинского института будущего Владислав Криклий, начальник Главного сервисного центра МВД Елена Шуляк, руководитель сектора "Строительство" экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования" (BRDO) Дмитрий Наталуха, эксперт по стратегическим коммуникациям, бывший глава Лиманской РГА при губернаторе Михаиле Саакашвили Елизавета Ясько, продюсер, основательница Yellow Blue Strategy Алексей Оржель, руководитель сектора "Энергетика" экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования" (BRDO) Андрей Герус, представитель Зеленского в Кабинете министров Михаил Радуцкий, основатель клиники "Борис" Денис Монастырский, эксперт "Украинского института будущего" Даниил Гетманцев, юрист, почетный президент фирмы Jurimex

Разумков сказал, что партия будет проводить "постпраймериз". В течение месяца общественность может присылать замечания по поводу кандидатов.

Напомним, что рейтинг "Слуги народа" по состоянию на конец мая находился в районе 50%.

Напомним, что 9 июня свой список также представила партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко, 8 июня - партии "Сила и честь" Игоря Смешко, "Самопомощь" Андрея Садового, "Голос" Святослава Вакарчука, 7 июня - "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана.