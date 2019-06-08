Партия Вакарчука объявила список на выборы Рады

Избирательный список партии "Голос" на досрочных выборах в Верховную Раду возглавит певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.
Лидеров списка объявили на съезде партии, который состоялся 8 июня.
- Святослав Вакарчук, певец
- Юлия Клименко, глава партии "Голос", бывший замминистра экономразвития
- Кира Рудык, главный операционный директор компании Ring Ukraine, которую купил Amazon
- Ярослав Железняк, член Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) при Кабмине
- Александра Устинова, "Центр противодействия коррупции"
- Олег Макаров, управляющий партнер юрфирмы "Кисель и партнеры"
- Ярослав Юрчишин, экс-глава Transparency International
- Сергей Рахманин, заместитель главного редактора "Зеркала недели"
- Соломия Бобровская, бывшая и.о. главы Одесской ОГА
- Ольга Стефанишина - экс-заместитель министра здравоохранения
Телеведущий Сергей Притула - 30-ый в списке. Всего в списке почти 200 человек. Еще 70 кандидатов идут по мажоритарке, среди них действующие нардепы Виктория Пташник, Павел Ризаненко, Виктория Войцицкая, Леонид Емец.
Съезд "Голоса" был организован в Музее истории без участия журналистов.
Напомним, что ранее в субботу были представлены списки "Силы и чести" Игоря Смешко и "Самопомощи" Андрея Садового.