Партия Вакарчука объявила список на выборы Рады

Фото: Анна Стешенко

Избирательный список партии "Голос" на досрочных выборах в Верховную Раду возглавит певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Лидеров списка объявили на съезде партии, который состоялся 8 июня.

Святослав Вакарчук, певец Юлия Клименко, глава партии "Голос", бывший замминистра экономразвития Кира Рудык, главный операционный директор компании Ring Ukraine, которую купил Amazon Ярослав Железняк, член Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) при Кабмине Александра Устинова, "Центр противодействия коррупции" Олег Макаров, управляющий партнер юрфирмы "Кисель и партнеры" Ярослав Юрчишин, экс-глава Transparency International Сергей Рахманин, заместитель главного редактора "Зеркала недели" Соломия Бобровская, бывшая и.о. главы Одесской ОГА Ольга Стефанишина - экс-заместитель министра здравоохранения

Телеведущий Сергей Притула - 30-ый в списке. Всего в списке почти 200 человек. Еще 70 кандидатов идут по мажоритарке, среди них действующие нардепы Виктория Пташник, Павел Ризаненко, Виктория Войцицкая, Леонид Емец.

Фото: facebook.com/GolosZmin

Съезд "Голоса" был организован в Музее истории без участия журналистов.

Напомним, что ранее в субботу были представлены списки "Силы и чести" Игоря Смешко и "Самопомощи" Андрея Садового.