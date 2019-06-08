​Телеведущий Сергей Притула идет в Раду с Вакарчуком

Телеведущий Сергей Притула объявил о баллотировании в Верховную Раду по списку партии "Голос" Святослава Вакарчука.

Об этом говорится на странице Притулы в фейсбуке.

"Я баллотируюсь в парламент по спискам партии "Голос"... Я попросил поставить себя на 30 место. Это мой договор с теми, кто писал в комментариях, кто говорил при личных встречах: почему ты не идешь, в парламенте нужны такие, как ты. Чтобы я попал в парламент, партия должна набрать чуть больше 10%. Это значит, что все те, кто говорил мне: "Иди", должны не полениться и прийти проголосовать", - объявил он.

"Я хочу, чтобы мои дети жили и работали в этой стране, и я хочу приложить к этому усилия, чтобы потом совесть не грызла. Я ощущаю себя достаточно финансово независимым человеком, чтобы гарантировать, что мой поход в парламент не является попыткой заработать дополнительный карбованец. И главная мотивация - это команда, с которой я иду на парламентские выборы", - заявил Притула.

Он сказал, что считает список "Голос" лучшим из предложенных и готов поставить на кон свою репутацию.

"Я не свадебный генерал в этом списке. Я рад, что, пообщавшись со Святославом Вакарчуком, я смог его убедить в полезности ряда людей, которые присоединились к списку по моей рекомендации", - сказал Притула.

Напомним, что список "Голоса" будет объявлен вечером 8 июня.