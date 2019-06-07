Гройсман назвал условия для возвращения заробитчан в Украину

Экономический рост - это тот курс, который в среднесрочной перспективе позволит вернуть домой работающих за границей украинцев.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал премьер-министр Владимир Гройсман, информирует пресс-служба Кабинета министров.

"Каждый из миллионов заробитчан должен получить возможность найти свое место в нашем государстве. Когда я говорю о формировании среднего класса, то имею в виду то, что средняя зарплата в Украине (при условии продолжения реформ и курса на экономический рост) станет достаточной для того, чтобы не выезжать. Большая боль, когда мама и папа за рубежом, а дети - здесь, с бабушками", - сказал Гройсман.

По его словам, перед Украиной стоит вызов - создать условия, чтобы украинцы возвращались в страну.

"Как? Через экономический рост", - добавил премьер.

Напомним, по данным Минсоцполитики, на постоянной основе 3,2 млн граждан Украины работают за границей, непостоянно - от 7 до 9 млн человек.

Как сообщалось, 43% вернувшихся украинских заробитчан не планируют снова выезжать за границу. Среди причин этого - сложность официального трудоустройства.