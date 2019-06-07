Луценко возбудил три уголовных дела из-за заявлений на ТКГ в Минске

Генеральный прокурор Юрий Луценко зарегистрировал три уголовных производства по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, где было заявлено о возможности возобновления экономических связей с ОРДЛО и введении обоюдного моратория на ответный огонь на Донбассе.

В своем обращении Луценко заявил, что это фактовые дела, то есть не направленны против кого-то лично, но в то ж время предостерег "реваншистов и капитулянтов" от игр с украинским законом.

"Сегодня я лично в реестре досудебных расследований зарегистрировал резонансное дело по факту подготовки к финансированию терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы, совершенных по предварительному сговору группы лиц. Это для тех, кто считает, что можно возобновить торговые отношения с террористическими организациями", - заявил Луценко.

"Еще одно дело - по факту подготовки к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период. И еще одно дело - по факту государственной измены. То есть деяния, умышленно совершенного гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной экономической и информационной безопасности Украины и оказание иностранному государству помощи в подрывной деятельности против Украины", - сообщил он.

Напомним, 5 июня состоялось первое заседание ТКГ после смены президента в Украине. Делегацию Украины на ней впервые после длительного перерыва возглавил второй президент Леонид Кучма.