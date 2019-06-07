В первую пятерку списка партии Гройсмана вошли Гриневич, Нищук, Саенко и Джапарова

Пятерку списка для похода на внеочередные выборы в Верховную Раду от политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" возглавили действующий премьер-министр Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, министр Кабинета министров Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова и министр культуры Евгений Нищук.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

В десятку также вошел Павел Яблонский – депутат нескольких созывов Винницкого городского совета (6-7), который последний раз баллотировался в горсовет в 2015 году от партии "Винницкая европейская стратегия".

В список вошел бывший замминистра финансов и экс-замглавы АП Сергей Марченко, министр юстиции Павел Петренко, народные депутаты из фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и Виктор Еленский.

Напомним, Владимир Гройсман с 2006 по 2014 год был мэром Винницы. С 2014 года стал вице-премьер-министром в правительстве Арсения Яценюка, в парламенте 8-го созыва прошел по списку партии "Блок Петра Порошенко" и стал спикером Верховной Рады. А в апреле 2016 года был назначен премьер-министром Украины.