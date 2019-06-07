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Экс-глава "Укртранснафты" Лазорко вернулся в Украину, - нардеп

В конце мая он был снят с розыска.

Экс-глава "Укртранснафты" Лазорко вернулся в Украину, - нардеп
Александр Лазорко
Фото: isport.ua/Олексій Наумов

Бывший председатель правления АО "Укртранснафта" Александр Лазорко вернулся в Украину.

Об этом сообщил в Фейсбуке председатель партии "Укроп", внефракционный народный депутат Тарас Батенко.

Он также опубликовал фото с Лазорко.

"С дорогим мне человеком - Александром Ивановичем Лазорко, с возвращением в Украину и новых побед! Привет всем друзьям", - написал Батенко.

Фото: Тарас Батенко / facebook

Kазорко возглавлял "Укртранснафту" с 2009-го по 2015 годы. Ранее он руководил предприятиями группы "Приват" - Дрогобычским и Надворнянским НПЗ.

Лазорко был объявлен в розыск в сентябре 2015 года по инициативе Службы безопасности Украины. Ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах, что предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Правоохранители подозревали Лазорко по четырем эпизодам: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов; подписание противоправных и антигосударственных соглашений на хранение нефти со структурами "Привата"; незаконные расходы на страхование в ПАО "Укртранснафта"; резервирование нефтепровода Кременчуг–Одесса компанией "Синтез Ойл" (связана с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова).

Коломойский в интервью LB.ua рассказывал, что Лазорко переехал в Лондон и оформил там политическое убежище.

В конце мая МВД сняло с розыска Лазорко.

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