Литва признала геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году

Сейм Литвы признал преступления, совершенные Советским Союзом против крымских татар в 1944 году, а также призвал международное сообщество проявить солидарность с крымскими татарами и продолжить политику непризнания аннексии украинского Крыма Россией в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба сейма.

"Сейм осудил уничтожение и депортацию крымскотатарского народа, спланированную и осуществленную тоталитарным советским режимом в 1944 году из его родины - Крымского полуострова - в безлюдные районы Средней Азии, в результате чего большинство депортированных крымских татар погибли от голода, болезней, пыток и каторжных работ", - говорится в принятой 6 июня резолюции.

В то же время резолюция Сейма осуждает незаконную оккупацию и аннексию Украинского Крыма Российской Федерацией в 2014 году, а также дискриминацию гражданского населения и крымских татар по признаку языка, культуры, религии и национальности и отмену крымскотатарского самоуправления.

Как сообщалось, в годовщину депортации крымских татар в 1944 сейм Латвии принял заявление, в котором признал ее геноцидом.

18 мая в Украине и мире чтят память жертв депортации крымскотатарского народа, что стала одной из самых трагических страниц истории ХХ века. По разным оценкам, только в первые годы изгнания в результате голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений погибло более 46% крымских татар.

23 апреля 2019 года Меджлис крымскотатарского народа принял обращение к парламентам и правительствам государств - членов ООН "О признании геноцида крымскотатарского народа".

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым и возобновила притеснения крымских татар, в частности, запретила Меджлис крымскотатарского народа.