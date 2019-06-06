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Апелляционный суд открыл путь к санации "Центрэнерго"

Дело направлено в суд первой инстанции.

Апелляционный хозяйственный суд принял рекомендованный ранее комитетом кредиторов "Центрэнерго" отказ от его заявления о пересмотре реестра кредиторов и закрыл производство по его заявлению, направив дело в суд первой инстанции для рассмотрения решения комитета кредиторов о переходе к процедуре санации ПАО "Центэнерго".

Об этом сообщает delo.ua.

Учитывая данное решение, фактически устранены все препятствия для перехода к процедуре санации ПАО "Центрэнерго".

При этом в состав конкурсных кредиторов в рамках процедуры банкротства с 1/3 голосов на основании решения Высшего хозяйственного суда Украины будет введён "ДТЭК Ровенькиантрацит", как правопреемник государственного холдинга "Ровенькиантрацит", активы которого решением правительства Николая Азарова перешли под управление "ДТЭК" в 2011 году.

Напомним, 22 мая Окружной административный суд Киева запретил Фонду госимущества совершать действия по приватизации ОАО "Центрэнерго".

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