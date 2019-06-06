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Порошенко о речи Зеленского: не нужно использовать слово "плагиат"

"Я очень ценю, что Украина говорит на одном языке".

Порошенко о речи Зеленского: не нужно использовать слово "плагиат"
Петр Порошенко
Фото: Макс Левин

Петр Порошенко подтвердил, что речь действующего главы государства Владимира Зеленского, произнесенная в Брюсселе, рождена в его офисе, но не считает ее плагиатом.

Об этом он заявил на брифинге, передают "Українські новини".

"Я говорю абсолютно серьезно, это не троллинг - не нужно использовать слово "плагиат" или "не плагиат", это абсолютно нормально. Я подчеркиваю, что эти слова родились в моем офисе, но я очень ценю, что Украина говорит на одном языке - и что касается интеграции в НАТО, и что касается интеграции в ЕС", - сказал бывший президент.

Порошенко также приветствовал, что первый иностранных визит Зеленского был именно в Брюссель.

Напомним, 4-5 июня президент Зеленский осуществил свой первый визит в Брюссель. На встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском он использовал часть речи  Порошенко. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко после этого обвинил Зеленского в плагиате.

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