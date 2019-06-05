Зеленский на встрече с Туском использовал часть речи Порошенко

Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском использовал часть речи бывшего президента Петра Порошенко.

На это указал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в фейсбуке.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - процитировала Зеленского пресс-служба Администрации президента в твиттере.

Эта фраза дословно взята из выступлений Порошенко, причем он использовал ее несколько раз в последнее время, например, на съезде "Европейской солидарности" 31 мая и на День Киева 18 мая.

Кремль продовжує чинити жорсткий спротив нашому руху до Європи. РФ знає, що Україна в Європі – це смерть російського імперського проекту. Це потужний удар по російському авторитаризму, це шлях до демократичних змін в Росії — Петро Порошенко (@poroshenko) May 18, 2019

"Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская солидарность. Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - написал он.

Напомним, что все новости и выступления Порошенко исчезли с сайта президента Украины вскоре после инаугурации Зеленского.