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Зеленский на встрече с Туском использовал часть речи Порошенко

"Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац".

Зеленский на встрече с Туском использовал часть речи Порошенко
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском использовал часть речи бывшего президента Петра Порошенко.

На это указал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в фейсбуке.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - процитировала Зеленского пресс-служба Администрации президента в твиттере.

Эта фраза дословно взята из выступлений Порошенко, причем он использовал ее несколько раз в последнее время, например, на съезде "Европейской солидарности" 31 мая и на День Киева 18 мая.

"Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская солидарность. Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - написал он.

Напомним, что все новости и выступления Порошенко исчезли с сайта президента Украины вскоре после инаугурации Зеленского.

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